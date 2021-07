Una vera e propria tragedia è accaduta ieri a Trabia, alle porte di Palermo. Una bambinia di soli 5 anni, per cause in corso di accertamento, è morta annegata nella piscina nel giardino di casa.

A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna, ma la bimba purtroppo è deceduta prima di arrivare al pronto soccorso. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Termini Imerese.