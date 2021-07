Torrenova, scooter travolge pedone, poi impatta contro auto

È di due feriti, fortunatamente pare in modo non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 21 all’incrocio tra via Ioppolo e via Caputo a Torrenova.

Sembra che uno scooter che viaggiava in direzione mare monte sulla via Caputo, condotto da un 23enne del luogo, abbia travolto un pedone che stava attraversando la strada, un uomo di Torrenova di 78 anni, che si accingeva a salire sulla propria vettura, una Fiat Punto, parcheggiata a margine della strada.

Il centauro dopo aver colpito il 78enne, avrebbe prima impattato contro la parte posteriore della Fiat Punto, per poi rovinare a terra.

Entambi sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, allertati dai presenti e trasportati all’ospedale di S. Agata di Militello. Sembrerebbe che nessuno dei due abbia ripotato gravi traumi.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di S. Agata Militello per i rilievi e gli accertamenti del caso.