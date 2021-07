Prosegue la campagna di Federconsumatori sul consumo sostenibile del tonno:

Prosegue la campagna di Federconsumatori Sicilia per il consumo consapevole e

sostenibile del tonno sia fresco che in scatola: il prossimo appuntamento informativo aperto a tutti sarà organizzato venerdì 9 luglio 2021, a partire dalle 17.30, nell’arena e nella pineta limitrofe di Sangiorgio di Gioiosa Marea, dove si trovano i resti di una delle tonnare più grandi della Sicilia.

Durante l’iniziativa, promossa da Federconsumatori Sicilia in collaborazione con il team di

ricerca della professoressa Daniela Mainenti – tra i massimi esperti europei nella lotta alla

pesca illegale, sarà distribuito un vademecum, composto da informazioni e consigli

semplici e pratici che aiutano il consumatore a scegliere solo il tonno migliore (sia in

scatola che fresco).

Sarà anche promosso un sondaggio – compilabile anche online, grazie al quale Federconsumatori e il team di ricerca (formato da giovani biologhe marine del

dipartimento del mare della Fondazione Ymca Italia, Claudia Armenio, Daniela Lo Presti e

Francesca Luzi), avranno modo di appurare il livello di conoscenza medio dei consumatori

che risponderanno, in forma anonima, sul tonno, i metodi di pesca e la normativa vigente

che ne regola la vendita (in particolar modo l’etichetta per il tonno in scatola e i documenti

che devono accompagnare sempre il tonno rosso fresco a tutela degli acquisti e contro la

frode alimentare).

Al termine della campagna informativa e di sensibilizzazione sul consumo del tonno, che

proseguirà anche oltre la data di chiusura della pesca del tonno rosso, Federconsumatori

Sicilia e il team di ricerca della professoressa Mainenti condivideranno gli esiti del

sondaggio.