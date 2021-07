Oliveri: intitolata una piazza al professore Adolfo Parmaliana

Domenica 4 luglio, si è proceduto all’intitolazione della zona prospiciente lato monte della strada ferrata e lato mare del campo sportivo al professore Adolfo Parmaliana, morto il 2 ottobre 2008.

Un’intitolazione che ha trovato le sue ragioni nel fatto che Parmaliana, professore ordinario di chimica industriale presso l’Università di Messina, era considerato uno dei massimi esperti nelle ricerche delle nuove fonti di energia rinnovabile. La proposta era stata segnalata dal movimento “Cirano” e su questa ha deliberato la commissione consultiva della toponomastica. Numerose le testimonianze dei presenti: Mario Valenti, Nadia Furnari, Beatrice Torre e l’avvocato Mariella Cicero.

“Ci sono delle persone che nascono non per sé stesse, ma per essere condivise, progettate con uno scopo talmente grande, che talvolta è più importante della propria stessa esistenza, ha ribadito il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera. Da quel gesto nasce un faro che illumina la strada oscura del malaffare e della concussione”.

Con la voce spezzata dall’emozione, Cettina Parmaliana, vedova del professore, ha ringraziato tutti gli intervenuti, l’amministrazione comunale e il sindaco che “ha avuto il coraggio e la tenacia di intitolare quest’area ad Adolfo”.