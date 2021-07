Gioiosa Marea: Leon Zingales nominato componente del consiglio nazionale “Disal”

Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” Leon Zingales è stato nominato componente del consiglio nazionale “Disal” – Dirigenti Scuole Autonome e Libere – per il triennio 2021-2024.

La “Disal” è interlocutore istituzionale del Ministero, delle Commissioni Parlamentari e degli Uffici Regionali, ai quale presenta proposte su tutti i problemi professionali, politici e di sistema; la nomina di Zingales è stata adottata a seguito delle deliberazioni delle assemblee regionali “Disal” e delle valutazioni della direzione nazionale.

Presieduta a livello nazionale dal dirigente scolastico Ezio Delfino, è costituita da dirigenti di scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, per sostenere un esercizio di una professione direttiva attenta alla totalità dei fattori della vita di una scuola e mirata a favorire le condizioni che permettano l’attuarsi di esperienze educative da parte di docenti, genitori e giovani.

Fin dagli inizi la novità culturale e professionale, la DISAL ha puntato l’attenzione sull’importanza della funzione direttiva per la qualità della scuola, la pari dignità della professione a prescindere dal gestore dell’istituzione scolastica, sia essa statale che non statale, poi il primato dell’autonomia scolastica, in un contesto di sussidiarietà istituzionale, come chiave di volta per la soluzione dei gravi problemi della scuola italiana, la libertà come principio fondante la relazione educativa tra famiglie, giovani e scuole, l’opposizione a ridurre la professione direttiva ad una mera gestione organizzativa, amministrativa, progettuale, finanziaria o di rappresentanza, nella convinzione che tutti questi importanti aspetti sono puro servizio all’azione educativa e culturale.