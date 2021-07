Covid – 109 nuovi casi in Sicilia, 2 le vittime. Ancora in calo i ricoveri, 288 i guariti

Ancora sopra quota cento il numero dei nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: sono 109 nel bollettino di mercoledì 7 luglio, a fronte di 10.891 test molecolari ed antigenici processati (ieri erano stati 144 su oltre 14 mila tamponi). La Sicilia torna al secondo posto tra le regioni, preceduta solamente dalla Campania.

Il tasso di positività sull’isola rimane invece stabile all’1%.

Sono purtroppo 2 i decessi nelle ultime 24 ore, mentre buoni dati arrivano dai guariti: sono 288 le persone che hanno sconfitto la malattia. 3.357 gli attuali positivi nell’Isola.

In calo anche il numero dei ricoverati in ospedale: sono 148 in tutto (ieri erano 155) di cui 19 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri.

I nuovi casi per provincia vedono in testa Palermo con 24, seguita da Caltanissetta con 23 ed Enna con 21. Poi 16 a Catania, 10 a Siracusa, 7 ad Agrigento e Trapani, 1 solo nuovo caso a Messina. Nessun nuovo contagio in provincia di Ragusa.

In Italia

Sono 1.010 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 907. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24.