Caronia – Arriva la candidatura a sindaco del geometra Giuseppe Cuffari

A Caronia diventano due i candidati a sindaco ed entrambi rispondono al nome di Giuseppe Cuffari. Il primo, imprenditore, aveva ufficializzato la sua candidatura tempo addietro. Adesso arriva quella del geometra Giuseppe Cuffari, 35 anni, sostenuto dal gruppo “Siamo Caronia”.

Di seguito il comunicato:

“Carissimi concittadini, ufficializziamo oggi la nascita del gruppo “SìAmo Caronia”, frutto di un progetto politico, elaborato negli ultimi anni, cui hanno contribuito giovani e meno giovani uniti dal comune obiettivo di risollevare le sorti della nostra comunità.

Abbiamo dialogato con molti cittadini e forze politiche locali e siamo riusciti a creare

un gruppo fortemente coeso, che ha scelto come candidato a Sindaco il Geometra

Giuseppe Cuffari, giovane laborioso che ha sempre manifestato un grande interesse e

amore per il nostro territorio.

In lui riconosciamo la persona giusta ed in grado di garantire un cambio di marcia per

la nostra comunità e un taglio netto con il passato.

Questo progetto trova la sintesi proprio nel nome che abbiamo scelto, ovvero “SìAmo

Caronia”, perché SIAMO persone di Caronia, che AMANO Caronia e soprattutto che

VIVONO quotidianamente a Caronia.

Persone esperte, competenti e professionali, che conoscono il territorio e la sua storia,

senz’altro in grado di affrontare le sfide che si presenteranno in futuro e dare concreto

riscontro alle istanze della comunità.

Riteniamo che Caronia abbia bisogno di volti nuovi e di un radicale cambiamento,

distaccandosi dalle consuete logiche clientelari e personalistiche, che hanno visto come

protagonisti politici sempre le stesse persone con risultati fallimentari.

Durante questa fase che ci porterà alla tornata elettorale del 10 di Ottobre ci riuniremo

e avremo la nostra sede operativa presso i locali dell’ex ristorante “Profumi di Bosco”,

sito nella contrada Ricchiò, ove verrà svolta tutta l’attività preparatoria.

Ci auguriamo che un numero sempre crescente di persone si unisca a noi in questo

avvincente percorso, per dare quella decisiva spallata al passato, puntando fiduciosi al

futuro che verrà.

Abitiamo, lavoriamo e viviamo a Caronia e se ci accorderete la vostra fiducia ci

impegneremo al massimo per cambiare il nostro amato paese.”