Oliveri: riqualificazione del centro urbano, l’esecutivo partecipa ad un bando con un progetto di 960 mila euro

La giunta di Oliveri guidata da Francesco Iarrera ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dello spazio compreso tra la via Vincenzo Bellini e la via Gaspare Amodeo e di via Roma redatto dal responsabile dell’area tecnica, ingegnere Nunziato Chiofalo; importo dell’intervento, che, se finanziato, è destinato a cambiare radicalmente il centro del paese, 960 mila euro.

Il bando dell’assessorato regionale infrastrutture e mobilità scadeva ieri e riguarda la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai comuni con popolazione inferiore ai 60 mila abitanti. Tra gli altri, sarà demolita tutta la pavimentazione degli spazi pedonali, rimossi alcuni pali della pubblica illuminazione, poi saranno rimessi a nuovo tutti gli impianti con pavimentazione in pietra locale l’arredo urbano ed il verde pubblico.