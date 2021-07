Tortorici: la sezione staccata dell’Itet sarà nei locali dell’ex centro sociale per anziani

Poiché è urgente ed indifferibile l’intervento necessario per l’immediata fruibilità dei locali da destinare alla sede staccata di Tortorici dell’Itet “Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello, la Città Metropolitana di Messina ha approvato una perizia.

L’affidamento dei lavori, per la ditta “Paterniti Rosario Sebastiano” di Tortorici, riguarda l’intervento di adeguamento da eseguire al piano primo dell’immobile, ex centro sociale per anziani di Tortorici, destinato ad accogliere parzialmente la sezione staccata della scuola santagatese pere oltre 23 mila euro. La sezione staccata era localizzata al secondo piano dell’immobile di via Garibaldi 144, di proprietà privata, concessa in comodato ad uso gratuito alla Città Metropolitana di Messina fino la 31 agosto 2021.

Oltre questa data è necessario ed urgente reperire nuovi locali, grazie di accordo di collaborazione; il comune di Tortorici ha ceduto in comodato gratuito l’immobile di via Misericordia 43 e cioè l’ex centro diurno per anziani. Dopo un sopralluogo, è stata redatta una perizia sommaria di spesa necessaria per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli ambienti al primo piano. Da qui l’approvazione di Palazzo dei Leoni per l’esecuzione dei lavori.