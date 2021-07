Hub Capo d’Orlando, potenziato servizio di prenotazione on line per le vaccinazioni domiciliari

Una nuova organizzazione, per gestire ancora meglio la campagna vaccinazioni in atto e agevolare i soggetti impossibilitati a raggiungere l’hub vaccinale di Capo d’Orlando e che necessitano, quindi, di ricevere il siero al proprio domicilio.

Si tratta del servizio di prenotazione on line organizzato dal personale ASP in forza presso il centro vaccinazioni paladino, coordinato dal responsabile del dipartimento prevenzione, dott. Giuseppe Iannì.

E’ stato infatti attivato un apposito link, attraverso il quale i soggetti aventi diritto potranno accedere alla prenotazione del vaccino domiciliare, compilando l’apposito form e, con un semplice click, inviare la richiesta. Gli utenti, verranno poi contattati dal personale addetto entro 48 ore, per fissare l’appuntamento. (qui il link)

Con questo ulteriore servizio, il dipartimento di prevenzione di S. Agata Militello, vuole dare ulteriore impulso alla campagna vaccinazioni, per raggiungere chi non ha la possibilità per motivi di salute di recarsi al centro vaccinale.

Come dire che “Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna”.