Covid – La Sicilia torna prima con 144 nuovi casi. 4 i decessi, ma 240 i guariti

Torna nuovamente sopra quota cento il numero dei nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: sono 144 oggi, a fronte di 14.127 test molecolari ed antigenici processati (ieri erano stati 58 su 7.803 tamponi). La Sicilia torna al primo posto tra le regioni, precedendo Lombardia e Campania

Il tasso di positività sull’isola sale, quindi, dallo 0,74% di ieri all’1% di oggi.

Sono purtroppo 4 i decessi nelle ultime 24 ore, mentre sono 240 le persone che hanno sconfitto la malattia. 3.478 gli attuali positivi nell’Isola.

Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in ospedale: sono 155 in tutto (ieri erano 157) di cui 18 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri.

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Caltanissetta con ben 46 casi, seguita da Catania con 22 casi, Trapani 21, poi Agrigento con 16 e Palermo con 13. Sotto la doppia cifra Messina e Ragusa con 9, 6 a Siracusa e infine 2 ad Enna.

In Italia

Sono 907 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 480. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31.