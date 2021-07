Basket – La Just Mary Messina vola in finale per la Serie B – VIDEO

Risultato importante per la JustMary Messina Cocuzza. La squadra di Beto Manzo, protagonista di un’eccellente stagione in Serie C, ha infatti battuto Molfetta e raggiunto così la finale per la promozione in serie B.

I messinesi sfideranno Borgomanero nella finalissima. La semifinale, con i match di andata e ritorno, è stata comunque combattutissima. I giallorossi, forti del +17 dell’andata, giocano contro Molfetta una partita di pura sofferenza, andando sotto anche di 18 all’intervallo.

Nel terzo parziale però viene fuori l’orgoglio degli uomini di Beto Manzo, che rimettono in carreggiata la partita, riuscendo a raddrizzare il computo della differenza canestri e difendendo il margine fino alla fine (94-81 il finale per i pugliesi) nonostante le uscite per falli di Vidakovic e Kulevicius, top scorer con 20 punti. 17 per Budrys, doppie cifre anche per Fernandez e Salvatico. Grande la soddisfazione del coach.