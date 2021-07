Tortorici: contest fotografico e campagna raccolta sangue. Le iniziative della Pro Loco

Di seguito il link in seguito per scaricare e leggere il regolamento e la scheda di partecipazione https://drive.google.com/…/1xgsqspRiiOx51Poa2uC6VJFrlcl…

Nella giornata di ieri, invece, è stata pubblicizzata via social una giornata dedicata alla raccolta di sangue, organizzata in collaborazione con l’Avis e il Comune di Tortorici. Domenica 17 luglio, a partire dalle ore 8:00, in piazza Mazzini sarà presente un’autometeca Avis per la raccolta del sangue.

E altre idee e nuove iniziative “bollono in pentola”, ma per conoscerle occorrerà attendere ancora qualche giorno. Giusto il tempo di mettere a punto gli ultimi dettagli.