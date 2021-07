Terme Vigliatore: è morta nonna Antonia che, per i suoi cento anni, donò copie della Costituzione agli alunni del paese

Avrebbe compiuto 102 anni il prossimo mese di ottobre la signorina Antonia Trovato, tra le donne più longeve di Terme Vigliatore. Si è serenamente spenta ieri, con la dolcezza che l’ha contraddistinta per tutta la sua vita.

I cento anni di nonna Antonia erano stati festeggiati nell’ottobre di due anni fa in

piazza e alla presenza di amici e autorità. “Particolarità della cerimonia è stato il

regalo di alcune copie della Costituzione Italiana edizione del Senato della

Repubblica, agli alunni delle scuole di Terme Vigliatore; un privato che autonomamente regala la Costituzione ai più giovani, ha evidenziato l’ex assessore Michele Isgrò, risulta ad oggi un unicum in tutta Italia.” L’idea singolare scaturita dal nipote Filippo Munafò, per 36 anni giudice a Milano e condivisa dalla nipote Laura che ha amorevolmente accudito la zia negli ultimi anni.

Sorella del primo donatore di organi della provincia di Messina Natale Trovato,

morto in un tragico incidente nel 1983 ed al quale il comune anni fa ha intitolò una

piazza, figlia di contadini, non si è mai sposata ed ha sempre abitato nella frazione San

Biagio di Terme Vigliatore. La sua lunga vita è stata contraddistinta da uno spiccato

senso di altruismo, tanto che anni fa ha ottenuto da parte degli abitanti più

affettuosi del paese, una pergamena in cui la definivano la mamma di tutti.

“La signorina Antonia è ricordata anche per essere stata in gioventù fuori dalle righe

e molto innovativa, ha raccontato anche Michele Isgrò; intorno al 1940 infatti è stata la prima donna a girare per Terme Vigliatore in bicicletta con i capelli al vento, ovvero senza il tradizionale “fazzoletto” in testa. Cosa assolutamente inusuale per i tempi.”

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio presso la chiesa di San Biagio di Terme Vigliatore.