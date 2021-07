Terme Vigliatore: accoglienza, biodiversità e conoscenza delle piante con l’iniziativa “Siamo semi di crescita comune”

Per celebrare la “giornata del rifugiato 2021” si è svolta presso i locali del vivaio “Giambó Piante” la manifestazione “Siamo semi di crescita comune”, organizzata dal progetto SAI (Sistema di Accoglienza Integrata) di Terme Vigliatore col patrocinio del comune termense.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini e bambini del territorio, dei beneficiari attualmente ospiti del progetto SAI (ex Sprar), e di coloro che invece ne hanno fatto parte nei primi 3 anni di attività. Durante l’incontro sono stati approfonditi temi quali la biodiversità e la conoscenza delle piante attraverso laboratori per bambini, percorsi di lettura grazie anche al contributo dell’associazione “Ossidi di Ferro” e attività creative e di riciclo.

Il coordinatore del progetto SAI di Terme Vigliatore Federico Miragliotta, rinnovando l’impegno sul territorio anche per il nuovo triennio del Progetto SAI di Terme Vigliatore, ha evidenziato come questa “iniziativa dà un senso più ampio alla parola accoglienza, ovvero la capacità di creare momenti di vicinanza tra persone appartenenti a culture diverse; è doveroso ringraziare l’azienda “Giambó Piante” ed il suo titolare Vito Giambò, anche a nome della responsabile di progetto Anna Beatrice Rizzo, non solo per la disponibilità offerta in questa occasione, ma anche a conferma dell’attenzione che l’azienda stessa pone alle tematiche sociali e per il rapporto di collaborazione instaurato con il progetto SAI di Terme Vigliatore, dal quale sono scaturite opportunità lavorative per alcuni dei nostri beneficiari”.

Da parte dell’imprenditore Vito Giambò è arrivata la testimonianza di come l’impiego di forza lavoro appartenente a più culture ed etnie ed in generale l’apertura alla diversità, rappresenti un valore aggiunto per l’azienda.