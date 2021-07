SuperEnalotto e 10eLotto: a Milazzo un “5” da 25mila euro, a Lascari vinti 100mila euro

La Sicilia di nuovo protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 3 luglio, infatti, è stato centrato un “5” del valore di 25.766,58 euro. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata nel tabacchi di via Chinicò 1 a Milazzo, in provincia di Messina.

Il Jackpot intanto cresce ancora, toccando quota 50,4 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (in provincia di Fermo), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Il 10eLotto premia invece un giocatore di Lascari, in provincia di Palermo. Nella località siciliana, riporta Agipronews, è stata centrata una vincita da 100mila euro.

Il premio è arrivato con una giocata da 3 euro – nell’estrazione di sabato 3 luglio – in cui è stato centrato un 9 doppio oro. Sempre in Sicilia, ma grazie al Lotto, è arrivato poi un premio da 62.375 euro con una giocata effettuata su tutte le ruote.