Santo Stefano di Camastra – “100 anni e non sentirli!”, la festa di Nonno Vincenzo – VIDEO

“Cento anni e non sentirli”. La scritta sulla maglietta voluta da nonno Vincenzo Fazio per i festeggiamenti del suo compleanno numero 100 la dice sulla lunga sulla tenacia e la vitalità di un uomo che ha attraversato due secoli, affrontando con grande coraggio le sfide più difficili, dalla seconda guerra mondiale, alla pandemia da coronavirus. 4 figlie e altrettanti nipoti, due in Italia e due negli Stati Uniti, una vita trascorsa a S. Stefano di Camastra, dove ha lavorato come agricoltore e ha dato il suo contributo concreto alla comunità, anche come presidente della società Agricola.

Doppia festa per il sig. Vincenzo: un pranzo in grande stile in un noto locale sul lungomare santagatese con tutti familiari sabato 3 luglio ed i festeggiamenti organizzati domenica 4 luglio anche alla società operaia della città delle Ceramiche, della quale è socio dal 2010. Il centenario è stato omaggiato con una torta e ha ricevuto una targa da parte del sodalizio, consegnata dal Presidente “Giovanni Todaro”, ma anche gli auguri ed una pergamena realizzata dall’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Francesco Re e dall’Assessore Fausto Pellegrino. Ma il regalo più bello, nonno Vincenzo lo riceverà tra pochi mesi, quando vedrà nascere il suo terzo bisnipotino.