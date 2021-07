Monforte Marina, imbarcazione in panne. Intervengono Vigili del Fuoco e Guardia Costiera

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 18, gli specialisti nautici del nucleo navale dei Vigili del fuoco di Milazzo sono intervenuti, con il gommone VF Sar22, al largo delle coste di Monforte Marina, per soccorrere una imbarcazione in panne, a seguito di una richiesta di aiuto tramite il canale 16 utilizzato per comunicazioni in mare.

Una imbarcazione da diporto, con a bordo 3 persone, imbarcava acqua e rischiava l’affondamento. Giunti sul posto i Vigili del fuoco, dopo essersi accertati che nessun occupante dell’imbarcazione fosse in imminente pericolo, e una volta assicurata l’imbarcazione in prossimità della battigia, veniva contattato un vicino cantiere navale che assicurava assistenza da terra.

Intervenuta sul posto anche una motovedetta della Guardia costiera.