Il servizio idrico integrato della Città di Milazzo, con una nota stampa, ha reso noto che nella giornata di domani – martedì 6 luglio – dalle ore 9 alle 14 l’acqua corrente non sarà erogata in tutto il centro cittadino per consentire agli operai di effettuare un intervento di riparazione alla condotta idrica nelle vie Tenente Minniti (in prossimità del civico 24) e Bertè (angolo ten. Minniti).

L’amministrazione comunale si scusa per il disagio.