Messina – Dopo uno scontro auto-moto urta contro il tram in sosta: muore un 20enne

Tragica fatalità questa mattina a Messina, in via Bonino. A causa di un incidente stradale ha perso la vita un ragazzo di vent’anni, che viaggiava a bordo di uno scooter.

Dopo lo scontro con un’auto, il giovane è stato sbalzato dal mezzo, finendo la sua corsa sul tram fermo in sosta, alla fermata del curvone Gazzi.

L’impatto è stato violentissimo e per il giovane, trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ancora in corso di accertamento le dinamiche sull’incidente.