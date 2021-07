Estate in sicurezza: Quattro le persone sanzionate alla guida di moto d’acqua

Nel weekend appena trascorso, i controlli con acquascooter predisposti dalla Questura di Messina hanno interessato, in particolar modo, le coste e il tratto di mare antistante i centri turistici di Taormina e Giardini Naxos. Nel corso dei menzionati servizi, sono quattro le persone alla guida di moto d’acqua sanzionate per non aver rispettato quanto previsto dalla normativa che regola l’uso di tali mezzi.

Nello specifico, i poliziotti a bordo di acquascooter hanno constatato che nessuna delle persone sottoposte a controllo indossava il casco di protezione obbligatorio. Elevata, quindi, la dovuta sanzione.