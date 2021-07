Covid-19 – Sicilia, 58 i nuovi contagi in 24 ore. Nessun decesso

Scende nuovamente sotto quota cento il numero dei nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: sono 58 oggi, a fronte di 7.803 test molecolari ed antigenici processati (ieri erano stati 102 su 6.397 tamponi).

Il tasso di positività sull’isola scende, quindi dall’1,6% di ieri allo 0,74% di oggi

Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, mentre sono 43 le persone che hanno sconfitto la malattia. 3.578 gli attuali positivi nell’Isola.

Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in ospedale: sono 157 in tutto (ieri erano 158) di cui 17 in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri.

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Caltanissetta con 22 casi, seguita da Catania con 13 casi, poi Ragusa 11, Trapani 4, Messina e Palermo 3 casi, Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento ed Enna.

In Italia

Ancora in calo rispetto a ieri, quando erano stati 808, i nuovi contagi del giorno in tutta la penisola: sono 480 in tutto i nuovi casi, ma con 1.582 guariti, che fanno scendere a 43.531 gli attuali positivi nel Paese. Sale, invece, il numero dei decessi: 31 oggi, mentre ieri erano stati 12.

In Italia il tasso di positività è del 0,6%