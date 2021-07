Ficarra: Tragico incidente nella notte, perde la vita un centauro

Ennesimo incidente mortale in Sicilia. Questa volta è accaduto a Ficarra, dove, dopo la mezzanotte di oggi, Marcello Tumeo, 35 anni, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo.

L’uomo, per cause in corso di accertamento viaggiava sulla SP 145 in via Loggia, verso il centro cittadino, alla guida del suo scooter, quando avrebbe perso il controllo del mezzo, pare impattando contro un muro. Vani i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto, insieme ai carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile della compagnia di Patti.

Il giovane era sposato. Lascia la moglie e due figli.