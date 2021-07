Covid – 102 nuovi casi in Sicilia, 2 i decessi. Ancora in calo i ricoveri

Continuano a rimanere sopra quota cento i nuovi casi di Covid-19 del giorno in Sicilia, che resta al terzo posto tra le regioni per numero di nuovi contagiati, preceduta dalla Lombardia e dalla Campania. 102 quelli registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.397 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati.

Il tasso di positività in Sicilia sale lievemente, dall’1,5 all 1,6%.

Due i decessi registrati quest’oggi a causa del virus. Sono invece 212 i guariti del giorno.

I ricoveri ospedalieri tornano a scendere: sono 158 in totale. 4 in meno rispetto al giorno precedente, di cui 15 in terapia intensiva: anche qui 2 in meno, con nessun nuovo ingresso del giorno.

In Italia:

In Italia sono 808 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 932. Sono 12 le vittime in un giorno, 10 in meno di ieri.