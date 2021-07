Rally – Il 2° Slalom di Castell’Umberto andrà in scena il 17 e 18 luglio

Si procede spediti, in vista della gara che andrà in scena il 17 e 18 Luglio nello splendido scenario dei Nebrodi.

Dopo il successo del 2019 gli organizzatori del 2° Slalom di Castell’Umberto vogliono puntare ancora più in alto. Si tornerà a correre tra i birilli nella attraente “location” dei Nebrodi il 18 luglio, con validità di Campionato Siciliano e di Campionato sociale dell’Automobile Club Messina.

Sarà un vero e proprio esame per gli organizzatori, desiderosi di portare quanto prima questa gara nella Coppa di Zona Aci Sport, oltre che per i piloti che cercheranno di raccogliere più punti possibile per il Campionato Regionale giunto all’undicesimo appuntamento.

Nel contempo si è ancor più intensificata la collaborazione col territorio, in primo luogo con il Sindaco di Castell’Umberto Vincenzo Lionetto Civa e con l’Assessore Stefano Pruiti, entrambi pronti a dare la loro disponibilità. Continua l’opera della Nebrodi Sport che con Fabrizio Costantino e Antonio Monastra si è presa in carico l’adeguamento del tracciato.

Il percorso di gara ricalcherà quello del 2019 con partenza dal Km 49.430 della SP 116 e arrivo alle porte di Castell’Umberto. Sono previste 12 postazioni di rallentamento inserite laddove la pista si fa molto veloce.

Confermato il programma che prevede la procedura di accreditamento sabato 17 luglio dalle ore 15.30 presso Piazza IV Novembre antistante il palazzo comunale.

Il Tricolore sventolerà alle ore 9.00 di domenica 18, per dare il via alla prima auto che muoverà dal Km 49.430 della SP 116 in direzione Castell’Umberto.

Nel 2019 a vincere fu il catanese di Giarre, Michele Puglisi, recente trionfatore dello Slalom Tricolore dei Trulli.