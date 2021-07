Mentre l’ACR vola in serie C, il presidente del Città di S. Agata Ortoleva lascia. “Motivi personali”

“Cari amici, il Città di S.Agata ha rappresentato per me in questi anni un articolato progetto identitario e sociale, fortemente passionale e capace di emozionare tutte le fasce d’età, capace di aggregare maggioranza ed opposizione politica intorno al nostro vessillo, capace di unire variegate forze economiche, provenienti dal nostro tessuto imprenditoriale, che hanno permesso di creare un modello organizzativo-gestionale perfetto, volto a promuovere quei principi di promozione, condivisione, collaborazione, rispetto, su cui la Dirigenza del nostro sodalizio si è fortemente ancorata.”

Cosi il presidente in carica del Città di S. Agata Calcio Antonio Ortoleva ha preannunciato la conclusione della sua avventura in biancazzurro. La nota è stata pubblicata sulla sua pagina Facebook a pochi minuti dal termine della partita contro l’ACR Messina, valevole per la 34ma giornata del girone I del campionato di serie D e giocata oggi al Fresina.

L’ultimo appuntamento stagionale di un campionato difficile, segnato dal COVID-19 che ha visto la grande festa dei giallorossi che hanno conquistato la serie C, battendo i padroni di casa 1-3 e la diretta concorrente FC Messina per soli due punti in classifica.

“Oggi, a stagione appena conclusa, abbiamo raggiunto quell’obiettivo SALVEZZA, incredibile traguardo sportivo, maturato tra le mille difficoltà che il periodo pandemico ci ha obbligato ad affrontare. Oggi, piangiamo affranti la prematura dipartita nel ns Dirigente Pippo Nanì, amico leale e passionale, che stamattina è andato a raggiungere gli angeli nell’alto dei cieli. Oggi, in questa magnifica giornata di sport, in cui ci onoriamo di ospitare il glorioso MESSINA, dopo tante fatiche, dopo tanti sacrifici, dopo tante battaglie, che, comunque, mi hanno permesso di conoscere persone eccezionali, si conclude la mia Presidenza, come già comunicato ai Dirigenti, sia perché molti miei stimoli coscienti si sono esauriti sia perché nuovi gravosi impegni professionali mi vedono troppo spesso impegnato fuori provincia. “ spiega Ortoleva.

“Porterò sempre vivo nel mio cuore il ricordo di tutti coloro che si sono spesi per il Progetto Città di S.Agata: i dirigenti, il Sindaco Bruno Mancuso che mi ha sempre affiancato in questo atto di amore per la Città, i collaboratori sportivi, i tifosi, il gruppo organizzato Kaos, gli abbonati, i sostenitori, gli sponsor, i calciatori che hanno indossato e sudato la nostra maglia, le forze di pubblica sicurezza…..a loro va il mio più sentito ringraziamento e la mia più profonda gratitudine per essersi resi, ciascuno per le proprie parti, attori protagonisti di una parte del successo del progetto Città di S.Agata. Lascio una società sana, organizzata, genuina ed autentica, senza alcuna controversia economica, lascio un patrimonio emozionale e sportivo che non è mio ma che è patrimonio della Città di S.Agata, ma lascio con la serenità e con la certezza che altri arriveranno dopo di me, con maggiori cariche motivazionali e con nuove energie, consapevole che tutto finisce ma che nello sport come nella vita ogni fine è un nuovo INIZIO.” E conclude

“Sotto a chi tocca e grazie S.Agata”.