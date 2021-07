Biagio Antonacci in vacanza in Sicilia, fa tappa a S. Agata Militello

Dopo Michelle Hunziker, anche Biagio Antonacci sceglie la Sicilia per le sue vacanze.

In attesa di partire con il suo tour, che inizierà al teatro Carcano di Milano il prossimo 28 settembre, Biagio si è concesso qualche ora spensierata.

Non è la prima volta che il cantautore e chitarrista meneghino trascorre qualche giorno di vacanza in Sicilia e che fa tappa nella cittadina tirrenica, che anche questa volta lo ha accolto con grande entusiasmo e calore.

Ad accoglierlo per il suo consueto giro in Sicilia, non ci sarà purtroppo Cono Calderaro, 56enne orlandino prematuramente scomparso a causa del covo-19 lo scorso 27 gennaio che ha più volte accompagnato l’artista durante il tragitto. Biagio lo ha ricordato nel giorno della sua scomparsa con una foto su Instagram.

Dopo la consueta cena al ristorante “Carletto”, tappa fissa delle sue visite a S. Agata di Militello e dove è stata scattata la foto, il cantautore ha concesso selfie ed autografi ai suoi fans.