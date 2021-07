L’Italia batte il Belgio per 2-1 e vola in semifinale! Gli azzurri affronteranno la Spagna

È festa grande per l’Italia! Gli azzurri battono il Belgio nei quarti per 2-1 e volano in semifinale agli Europei di Calcio 2020.

Decisive le reti di Barella e Insigne nel primo tempo, autori di una grande partita. Il Beglio accorcia le distanze al 47’ con un rigore di Lukaku, ma nel secondo tempo gli Azzurri tengono bene il campo e rischiano poco o nulla.

Adesso la semifinale contro la Spagna, che nel pomeriggio ha vinto il quarto di finale contro la Svizzera ai rigori. La gara sarà disputata martedì 6 luglio a Wembley.

Adesso però è tempo di festeggiare. Forza Azzurri!