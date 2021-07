Gioiosa Marea: “Sbagliato raddoppiare la tassa di soggiorno”, la protesta di Sosta Camper Saliceto

Le prenotazioni sono buone, le prospettive anche. Per i titolari di “Saliceto Sosta Camper” di Gioiosa Marea, quasi a ridosso della linea di confine con il territorio di Patti, la stagione è iniziata. La struttura ricettiva è a pochi passi dal mare e assicura tutti i servizi a chi, con il camper ha deciso o deciderà di trascorrere le vacanze estive.

I titolari come tanti altri in Sicilia sperano che vada in porto una legge che è al momento ferma sui tavoli dell’Ars, in modo che possano esercitare la loro attività con maggiori garanzie per il presente ed il futuro. Nel contempo ci sono le emergenze del momento: la tassa di soggiorno che a Gioiosa Marea è stata raddoppiata.