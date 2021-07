Covid – 115 nuovi casi in Sicilia, 5 le vittime. In leggero aumento i ricoverati

Continuano a rimanere sopra quota cento i nuovi casi di Covid-19 del giorno in Sicilia, che scende al secondo posto tra le regioni per numero di nuovi contagiati, preceduta dalla Lombardia. 115 quelli registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.481 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati.

Il tasso di positività in Sicilia, visti i circa 3mila tamponi in più di ieri, scende allo 0,8%. Anche oggi, purtroppo si registrano 5 decessi dovuti al Covid-19, mentre sono 270 i guariti del giorno, che portano gli attuali positivi nell’Isola a 3.725.

In Italia:

In Italia sono 794 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 882. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre i guariti sono 2345.