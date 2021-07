Cgil: “Aumentate le maestranze per il servizio di igiene ambientale a Gioiosa Marea!”

Dal 24 maggio al 23 giugno scorsi sono state inviate senza esito segnalazioni sulla gestione del servizio di igiene ambientale a Gioiosa Marea.

Il segretario della Cgil Funzione Pubblica di Messina Carmelo Pino le ha trasmesse sia alla “Pippo Pizzo”, la ditta che si occupa dei rifiuti, come anche al commissario straordinario che regge al momento le sorti del comune Domenica Ficano. E’ stato evidenziato che, nel corso della stagione estiva, la popolazione aumenta e così i carichi di lavoro, che diventano proibitivi per le maestranze.

Il sindacato, di conseguenza, ha chiesto un’aggiunta di lavoratori perchè il servizio possa essere regolato a dovere. La missiva del 24 maggio non ha sortito alcun effetto e lo stesso è avvenuto il 17 giugno. Nell’ultima, del 23 giugno, la Cgil ha segnalato come i lavoratori vengano vessati, rimproverati e minacciati di essere raggiunti da drastici provvedimenti disciplinari, perchè ritenuti responsabili di disservizi.

Il sindacato si è posto a difesa dei diritti dei lavoratori, che non si rendono disponibili a prolungamenti di orario che non siano dettati da straordinarietà di eventi, pur trattandosi di servizi essenziali. Da qui il rinnovo dell’invito alla ditta ad aumentare le maestranze e la richiesta di una riunione urgente con la ditta “Pippo Pizzo” ed il commissario straordinario, per chiudere il caso.