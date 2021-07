Siamo arrivati quasi alla fine dei dieci anni di amministrazione di Patti da parte del sindaco Mauro Aquino. E’ il momento del consuntivo, per alcuni versi e dall’altro, si deve capire se l’amministrazione esprimerà un proprio candidato per le elezioni di ottobre oppure se appoggerà uno dei candidati già annunciati o che si annunceranno a breve. Abbiamo chiesto al primo cittadino come si vivono questi momenti di fine mandato.