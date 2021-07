Da oggi al via il Green Pass Europeo

Oggi 1° luglio arriva ufficialmente il Green Pass UE, che consentirà di viaggiare verso tutti i Paesi dell’Ue e dell’area Schengen, varianti permettendo. Non costituirà un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale nell’Ue.

Per richiedere il Green Pass europeo bisogna: aver completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi, aver contratto Covid-19 entro gli ultimi 6 mesi ed esserne guarito o aver effettuato un tampone molecolare da meno di 48 ore ed essere risultato ovviamente negativo.

Il certificato viene emesso automaticamente in formato digitale, che può essere salvato su un dispositivo mobile. I cittadini possono inoltre richiedere una versione cartacea. Entrambe le versioni disporranno di un codice QR contenente le informazioni essenziali e di una firma digitale per garantire l’autenticità del certificato.

Ma basterà la prima dose perché il certificato verde digitale sia davvero utile fuori dal Paese di provenienza? A rispondere, almeno in parte, è la Commissione Europea, nelle FAQ dedicate.

La premessa fondamentale è che al momento sono gli Stati membri a decidere se accettare un certificato di vaccinazione dopo una dose o dopo il completamento dell’intero ciclo di vaccinazione.

In Italia ad esempio, dove il Pass viene rilasciato dopo 14 giorni dalla prima somministrazione, si discute ora dell’ipotesi di una rimodulazione della certificazione a causa della variante delta e non è escluso che le modalità di rilascio possano cambiare in breve tempo.