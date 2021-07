Un’autostrada dissestata, quasi una mulattiera. Queste le condizioni della A20 Messina-Palermo, con tratti di oltre 10km con doppia corsia di marcia in entrambe le direzioni, deviazioni continue e asfalto in pessime condizioni. Un pericolo per gli automobilisti e i pendolari che la percorrono ogni giorno.

Per questo il deputato all’ARS Giuseppe Laccoto ha presentato un’interrogazione al governo regionale.