Terme Vigliatore, sorpresi a rubare in un lido balneare. Arrestati un 27enne ed un 51enne

Ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato, in flagranza di reato, il 51enne B.R. ed il 27enne P.M., già noti alle forze dell’ordine, in quanto ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

I Carabinieri, nel transitare in località Marchesana del Comune di Terme Vigliatore, insospettiti dalla presenza di un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze di un lido balneare in fase di liquidazione fallimentare, hanno ritenuto di effettuare un accurato controllo. Constatato che le porte di accesso presentavano segni di effrazione, i militari dell’Arma sono entrati all’interno del lido, sorprendendo due uomini che, alla loro vista, tentavano la fuga ma, dopo un breve inseguimento a piedi protrattosi nella vicina zona costiera, sono stati raggiunti e bloccati dai Carabinieri. All’esito delle verifiche effettuate sullo stato dei luoghi, i militari dell’Arma hanno accertato che, i due individui, dopo aver forzato le porte di accesso, si erano furtivamente introdotti all’interno dei locali del lido ed avevano già smontato e accatastato, per il successivo trasporto, svariata attrezzatura industriale da ristorazione.

La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre gli attrezzi utilizzati per compiere le effrazioni e lo smontaggio dell’attrezzatura sono stati sottoposti a sequestro.

B.R. e P.M. sono stati arrestati, in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso ed al termine delle formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno, della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sono stati accompagnati presso le proprie abitazioni in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.