Dopo un anno di stop domani riapre i battenti il lido Sun Beach di Patti Marina. C’è grande entusiasmo per i due titolari Santino Cappadona e Mario Bilardo e per tutte le strutture estive che hanno dovuto fare i conti con la pandemia; sperano nei buoni auspici della stagione che è già iniziata. Tra tante difficoltà, il lavoro ricomincia a muovere la sua macchina, così come le persone cominciano ad riavvicinarsi al mare, sia per trovare refrigerio e anche per godere i servizi in spiaggia.