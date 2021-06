“Nebrodi che spettacolo!”, tour mare-monti alla scoperta del territorio tra natura, storia e gastronomia

Una due giorni tra mare e monti, alla scoperta delle bellezze dei Nebrodi. Storia, cultura, tradizione e gastronomia si mescolano nell’evento voluto dal Gal Nebrodi Plus, denominato “Nebrodi…che spettacolo! I Nebrodi si raccontano”.

Ieri l’evento si è tenuto presso il porto di Capo d’Orlando, per poi spostarsi a Villa Piccolo, mentre oggi, dopo un tour dei borghi nebroidei, l’iniziativa si concluderà a Cesarò, nell’incantevole location di Villa Miraglia.

L’evento è stato impreziosito dai cooking show di ristoratori del livello di Nunzio Campisi dell’Antica Filanda di Capri Leone e del Maestro gelatiere Maurizio Cucinotta. Ma, per concludere in bellezza, non poteva mancare una buona bottiglia di vino, offerta per l’occasione dalle Cantine Lipari di Santa Lucia del Mela.