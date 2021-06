Il Città di Sant’Agata batte il Licata 2-5 e festeggia la salvezza

Nella giornata più importante il Città di S. Agata piazza il primo squillo esterno della stagione, ma soprattutto ottiene con un turno di anticipo la tanta agognata salvezza in serie D, battendo il Licata 2-5.

“Un risultato prestigioso, importante, storico per un piccolo centro come quello santagatese. Bravi tutti, la dirigenza, lo staff tecnico, ma soprattutto i calciatori, autentici professionisti particolarmente in questo ultimo periodo. Per le celebrazioni ci sarà comunque tempo.” Si commenta sulla pagina Facebook della società.

Passando alla cronaca della gara di oggi, ad incanalarla subito sui giusti binari ci pensa il capitano Cicirello con una doppietta.

Prima del riposo ad arrotondare il risultato ci pensa Tripicchio. Dopo la rete di De Luca arriva la rete di Caruso che chiude virtualmente il match. Il Licata segna ancora con Casale. Prima del triplice fischio arriva la rete di Gallo che fissa il risultato finale sul 2-5.