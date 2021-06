Il centro storico di Naso tra i 50 borghi siciliani protagonisti del libro di Tregor Russo

Un viaggio alla scoperta dei piccoli borghi dimenticati dell’entroterra siciliano: è quello che dall’estate 2020 ha intrapreso lo scrittore e musicista palermitano Tregor Russo.

50 i piccoli borghi medievali scelti per il nuovo progetto editoriale, che si concluderà nel 2022 con la pubblicazione di un volume in cui al centro c’è la storia di quei centri che hanno diritto ad essere raccontati.

Abbandonati dai più, che preferiscono spostarsi nelle località di mare per lavoro e per la comodità negli spostamenti, i borghi come Naso possono e devono rivivere, riscoprendo e visitando la loro storia e le loro tradizioni.

Nel video le interviste allo scrittore e ad Aldo Cumia, responsabile della biblioteca di Naso.