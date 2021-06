Guardia Costiera, test positivi al Porto di S. Agata Militello in vista della stagione estiva

Si è svota nella prima mattinata di oggi l’ esercitazione semestrale antincendio programmata al porto di Sant’Agata Militello che ha consentito, in vista della stagione estiva, di testare la capacità di risposta dei soccorsi in caso di emergenza.

Simulato un incendio a bordo di un natante in uscita dal porto, affrontato inizialmente con le dotazioni di bordo della motovedetta CP 566 e domato definitivamente presso la banchina di alaggio e varo grazie al coinvolgimento dei diversi Enti e Soggetti istituzionalmente preposti. In sinergia tra loro e sotto il coordinamento dell’Autorità Marittima, Vigili del Fuoco, Servizio 118, Protezione Civile, Amministrazione comunale, Polizia Locale e maestranze portuali e cantieristiche hanno assicurato la buona riuscita dell’operazione.

Il momento addestrativo è risultato utile per l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello anche in considerazione dell’avviata Operazione Mare Sicuro 2021, coordinata a livello locale dalla Direzione Marittima di Catania e dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, lungo tutto il territorio di giurisdizione tirrenico ricompreso tra Brolo e Tusa sino al prossimo 19 settembre. Per l’occasione, verranno impiegati militari e mezzi navali e terresti, tra cui per la prima volta anche un soccorritore marittimo, figura professionale d’élite della Guardia Costiera che concorrerà alle attività di salvaguardia per la vita umana in mare.

Con l’occasione si richiama all’osservanza dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 11/2021, reperibile sul proprio sito istituzionale ed alla consultazione delle “linee guida per il trasporto nautico e la balneazione” quale utile riferimento per le migliori pratiche di prevenzione da parte dell’utenza diportista e balneare, edite dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e visionabili all’indirizzo https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fase-2bis-linee-guida-mit-per-il-trasporto-nautico-e-la-balneazione