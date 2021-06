Oliveri: il beach volley regionale passa dal lido “Baiadéra”

Il campionato regionale di beach volley “passa” anche dal lido “Baiadéra” di Oliveri; dopo Cefalù – 2 e 3 luglio (femminile), Trapani – 17 e 18 luglio (maschile), Catania – 24 e 25 luglio (maschile), c’è infatti Oliveri – Lido Baiadera – 3 e 4 agosto (maschile) e infine Giardini Naxos – la finale maschile e femminile dal 7 all’8 agosto.

L’evento è organizzato dalla Fipav Sicilia con la federazione italiana pallavolo. La famiglia Scardino, proprietaria del lido Baiadèra di Oliveri da sempre vicina a questo sport raggiunge un obiettivo importante, entra a far parte delle location che ospiterà il campionato regionale.

“Per noi è davvero un onore, ma lo è soprattutto per tutta la cittadina di Oliveri.

Essere tra le località ospitanti è motivo di enorme orgoglio, ha spiegato il responsabile del lido Francesco Scardino; abbiamo sempre investito in questo sport, nel 2018 e nel 2019 abbiamo organizzato tornei importanti, quest’anno è arrivato il salto di qualità che tutti noi aspettavamo. Ringrazio la fipav Sicilia e chi in questi anni ha creduto in noi”.