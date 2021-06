I saldi estivi in Sicilia iniziano l’1 luglio

I saldi estivi in Sicilia inizieranno giovedì 1 luglio. Lo ha comunicato l’assessorato regionale alle attività produttive che così conferma la data della programmazione biennale dei saldi e delle vendite promozionali.

La Sicilia sarà la prima regione italiana a far partire i saldi estivi, mentre nella maggior parte delle altre regioni l’avvio per la corsa agli acquisti a prezzo scontato è stato fissato dalla Conferenza delle Regioni per sabato 3 luglio.