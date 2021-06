Covid – 99 casi oggi in Sicilia. 2 i decessi, torna a scendere il numero dei ricoveri

Tornano a scendere sotto quota cento i nuovi casi di Covid del giorno in Sicilia. 99 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.638 tamponi molecolari processati (ieri, con 3.255 tamponi, erano stati riscontrati 84 nuovi positivi).

Il tasso di positività continua la sua fase discendente ed ora è al 2,1%. Dopo una giornata in bianco, purtroppo si tornano a registrare decessi dovuti al Covid nell’isola, 2 nelle ultime 24 ore.

Dopo l’aumento di ieri, i ricoveri ospedalieri tornano complessivamente a scendere: sono 186 adesso in totale, 9 in meno rispetto al giorno precedente, di cui 24 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri).

A livello provinciale, a registrare più contagi è nuovamente la provincia di Catania, con 22 nuovi casi. Poi 17 ad Agrigento, 16 a Siracusa, 12 a Ragusa, 11 a Trapani, 10 a Palermo e Caltanissetta, 1 a Messina e nessun nuovo caso ad Enna.

In Italia:

Tornano ad aumentare i nuovi casi del giorno nel resto della nazione: sono 679 quelli registrati martedì 29 giugno (ieri erano stati 389). In costante aumento invece, purtroppo, il numero delle vittime in un giorno: domenica erano state 14, lunedì 28, mentre oggi, 29 giugno sono purtroppo 42.