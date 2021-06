Capo d’Orlando – Il 30 giugno il primo intervento di deblattizzazione

A Capo d’Orlando sono stati finalmente affidati gli interventi di deblattizzazione e derattizzazione del centro e delle frazioni.

Sarà la ditta “Geco Servizi di Ribaudo Sebastiano” di Librizzi ad effettuare il primo intervento di deblattizzazione a partire dalle 23 di domani sera, mercoledì 30 giugno, tramite l’immissione di termonebbia nelle condotte fognarie.

Nel caso in cui immobili e appartamenti non fossero dotati di adeguata sifonatura, il comune ricorda che è opportuno tappare gli scarichi di lavandini, bidet, vasche da bagno, docce, per tutta la notte, in caso di fuoriuscita di nebbia prodotta dall’intervento di profilassi.