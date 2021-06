Terme Vigliatore: accolto l’appello presentato dal comune su lavori ad una scuola elementare

Il consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l’appello presentato dal comune di Terme Vigliatore riguardante l’appalto dei lavori di costruzione di una scuola elementare; il comune è stato rappresentato dall’avvocato Antonino Salvatore Isgrò, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto dagli avvocati Mario Caldarera e Antonio Sottile.

Rettificando un nostro precedente articolo pubblicato il 22 giugno scorso su questa articolata vicenda, si evidenzia che, per quanto sia stato giudicato illegittimo il comportamento del comune, per non aver dato risposta all’istanza dell’impresa sulla richiesta di revisione dei prezzi, il Cga ha annullato la condanna del comune al pagamento delle somme richieste dall’impresa.

E poi – rettificando ulteriormente l’articolo – il comune dovrà concludere il procedimento, stabilendo se le somme richieste dal privato relative alla revisione dei prezzi siano dovute o meno ed entro quali importi. Il comune, entro il termine di sessanta giorni, dovrà ora procedere alla chiusura del procedimento. Nel caso in cui scada infruttuosamente il termine, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Messina.