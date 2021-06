Oliveri, esordio col botto nel professionismo per il pugile Carmelo Calabró

Grande esordio al professionismo del pugile falconese Carmelo Calabrò, della scuderia della Pugilistica Saporito.

Il giovane di Falcone, allenato dal Maestro Tindaro Saporito, ieri sera, ha marcato il suo debutto nella boxe professionistica con una vittoria, battendo in piazza Roma ad Oliveri il marchigiano Andrea Cannoni, che ha gettato la spugna dopo due riprese per intervento medico all’angolo rosso.

Grande partecipazione di pubblico ed entusiasmo per la vittoria del giovane Carmelo, già quattro volte campione italiano e che sotto la guida del maestro Tindaro Saporito, aveva già dimostrato sul ring di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nel panorama pugilistico nazionale.