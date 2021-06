Weekend siciliano per Michelle Hunziker, tra Brolo e il porto di Capo d’Orlando

Con l’arrivo dell’estate i primo turisti tornano a popolare la zona tirrenico nebroidea del messinese.

Tra questi anche qualche Vip, tra cui la conduttrice di Striscia la Notizia e Michelle Hunziker.

La showgirl ha trascorso il weekend in Sicilia, approdando ieri pomeriggio al porto di Capo d’Orlando, come testimoniato dalle sue stories su Instagram.

Di seguito si è concessa un giro nei dintorni ed è stata immortalata a Brolo, mentre gustava un gelato alla Pasticceria Raffaele.

“Le visite più belle – scrivono i titolari nella didascalia della foto – sono sempre quelle che non ti aspetti. Michelle Hunziker, grazie per la splendida visita”.

Speriamo che possa essere da traino per ravvivare ancora di più il turismo in una zona che non ha nulla da invidiare ad altre realtá siciliane e nazionali.