Vaccinazioni: ieri sono state 3526 in provincia di Messina, 514 al centro di Capo d’Orlando, 181 in autoemoteca

Proseguono le vaccinazioni in Sicilia ed in provincia di Messina. Oltre ai dati totali, ci sono le somministrazioni che riguardano la giornata di ieri, dove spiccano i 514 al centro vaccinazione di Capo D’Orlando e i 181 dell’autoemoteca dell’unità operativa complessa della medicina trasfusionale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti che ieri è stata operativa in due centri dell’area jonica e cioè Gallodoro e Savoca.

Dal 27 dicembre 2020 e fino alla data di ieri sono stati somministrati in Sicilia 3.752.882 vaccini, di cui 2.801.227 Pfizer, 478.290 Astrazeneca, 371.867 Moderna e 101.498 Janssen.

Riguardo invece al dato delle somministrazioni di ieri, diviso provincia per provincia, 3015 ad Agrigento, 2496 a Caltanissetta, 9042 a Catania, 1141 a Enna, 3526 a Messina, 8547 a Palermo, 2986 a Ragusa, 2912 a Siracusa e 3510 a Trapani per un totale di 37.175 vaccini.

Infine i dati di ieri della Area Metropolitana di Messina: Hub Fiera Messina 302, Hub Palarescifina Messina 50, Policlinico Messina 55, Centro Neurolesi Messina 61, Dipartimento militare medicina legale 250, Hub Lumbi Taormina 127, Ospedale “Cutroni-Zodda” Barcellona 198, Ospedale “Santissimo Salvatore” Mistretta 123, Ospedale Lipari 184, Hub Parco Corolla Milazzo 257, Concattedrale Patti 92, Centro vaccinazione Capo d’Orlando 514, Palatenda Brolo 104, vaccinazioni a domicilio 80, ambulatori provinciali e medici di base 931, Rsa e case di riposo 6.

Riguardo all’autoemoteca Km 0 dell’unità operativa complessa della medicina trasfusionale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, ieri è stata operativa nella zona jonica a Gallodoro e Savoca con 181 vaccinazioni; progressivamente sta raggiungendo i comuni montani, assicurando un servizio all’altezza della situazione, laddove è difficile spostarsi.

Ultimo dettaglio della provincia di Messina riferito sempre alla data di ieri: 1996 utenti hanno completato il ciclo vaccinale, 1530 si riferiscono alla prima dose e 1996 alla seconda.