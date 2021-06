Covid-19, sono nuovamente 111 i casi di contagio in 24 ore. Ancora una vittima legata al coronavirus

Sono di nuovo 111 secondo il bollettino del Ministero della Salute di domenica 27 giugno i nuovi casi di Covid-19, in Sicilia, in 24 ore (stesso numero di ieri). La Sicilia resta al secondo posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi, dopo a Lombardia.

Poco più della metà, rispetto a ieri i tamponi molecolari processati, per l’esattezza 2.346, dato che fa salire l’incidenza al 4,7%, mentre tenendo conto anche dei test antigenici il tasso di positività scende allo 2,45% contro lo 0,83% di ieri. Ancora una vittima legata al Covid nelle ultime 24 ore, che portano il totale nell’Isola a 5.965 da inizio pandemia.

Sostanzialmente stabile, invece, il numero dei ricoverati: sono 185 oggi in totale – 1 in meno rispetto a ieri– di cui 23 in terapia intensiva (3 in più rispetto all’ultimo aggiornamento, con 3 ingressi del giorno. 114 i guariti del giorno, che portano a 4.368 il totale degli attuali positivi nell’Isola.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagi nelle province dell’Isola, è Catania a registrare il maggior numero di nuovi contagi, 37; seguono in doppia cifra Caltanissetta con 29, Agrigento 20 e Trapani 11. Palermo conta 5 nuovi casi, Messina, Siracusa e Ragusa 3 e infine ad Enna nessun caso.

In Italia:

Sono 782 i nuovi contagiati da coronavirus in tutto il Paese (ieri erano stati 838) e 1.336 i guariti del giorno. Sono, invece, 14 i decessi nelle ultime 24 ore. L’indice di positività sale allo 0,6% (ieri era stato dello 0,4%).