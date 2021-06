Covid-19 In Sicilia sono 111 i nuovi contagi. Una sola vittima nelle ultime 24 ore

Sono 111 secondo il bollettino del Ministero della Salute di sabato 25 i nuovi casi di Covid-19, in Sicilia, nelle ultime 24 ore (44 in più rispetto a ieri, quando erano 67).

4.130 i tamponi molecolari processati con un’incidenza del 2,7%, mentre tenendo conto anche dei test antigenici il tasso di positività scende allo 0,83% contro lo 0,57% di ieri. Soltanto una la vittima legata al Covid nelle ultime 24 ore, che portano il totale nell’Isola a 5.964 da inizio pandemia.

Continua a scendere, invece, il numero dei ricoverati: sono 186 oggi in totale – 12 in meno – di cui 20 in terapia intensiva (3 in meno rispetto all’ultimo aggiornamento, con nessun nuovo ingresso del giorno. 169 i guariti del giorno, che portano a 4.372 il totale degli attuali positivi nell’Isola.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi per provincia: in testa c’è Caltanissetta che conta 21 nuovi contagi; seguono in doppia cifra Enna con 19, Ragusa 17, Siracusa 16, Catania, 15 e Trapani 13. 8 nuovi casi ad Agrigento e a Palermo 2, mentre la provincia di Messina non registra per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo caso.

In Italia:

Sono 838 i nuovi contagiati da coronavirus in tutto il Paese e 40 i decessi. Il ministero della Salute precisa però che dei 40 decessi, 20 sono relativi a un ricalcolo. La Regione Campania ha infatti comunicato che in seguito a verifiche periodiche, si sono riscontrati 20 deceduti ascrivibili ad un periodo compreso tra Aprile e Giugno 2021, nessuno dei quali è deceduto nelle ultime 48 ore.

L’indice di positività resta invariato rispetto a ieri allo 0,4%.